Вихованець Дніпра Петров помер у Нідерландах: Левченко назвав причину смерті ексзірки Ередивізі
Джерело:Твітер Євгена Левченка
Колишній гравець збірної України Євген Левченко відреагував на смерть колишнього футболіста Дніпра Юрія Петрова. Талановитий гравець пішов з життя у 48 років.
29 квітня в нідерландському госпісі помер колишній український футболіст Юрій Петров. Уродженець Кривого Рогу мав надзвичайний талант, але через пристрасть до алкоголю згубив свою кар'єру.
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Левченко: Душа Петрова знайшла спокій
На смерть Петрова відреагував ексгравець збірної України Євген Левченко. Обидва футболісти були помітними особистостями в чемпіонаті Нідерландів.
"Помер Юра Петров. 48 років. Він приїхав на 1-2 роки раніше до Нідерландів ніж я. Він був талановитим футболістом. Памʼятаю багато веселих і не дуже ситуацій. Ми не були друзями, але іноді зустрічалися і грали в снукер, чи американку. Він пив, пив багато, без зупинки, зранку, вдень, ввечері… він був нещасний і багато людей навколо нього теж страждали.
Я дуже сподіваюсь, що його душа знайшла спокій", – написав Левченко.
Що відомо про кар'єру Петрова
- Юрій Петров народився в 1974 році в Кривому Розі.
- Футболіст мав унікальні дані, завдяки яким у 16 років дебютував за Дніпро у Вищій лізі СРСР. У першому ж матчі Петров забив гол.
- Після розпаду Радянського Союзу опинився в Росії, де грав за Спартак та Локомотив, а також викликався у молодіжну збірну цієї країни.
- У 1994 році переїхав до Західної Європи, де підписав контракт з нідерландським Валвейком. Саме в Ередивізі Петров зміг продемонструвати свій талант та привернути увагу до себе провідних клубів. У складі Твенте ставав бронзовим призером чемпіонату Нідерландів.
- Проте згубна пристрасть до алкоголю зіграла злий жарт з Петровим. Через порушення режиму та сварки з тренерами Юрій не затримувався довго в одному клубі.
- Спроби реанімувати кар'єру в Україні (Волинь, Металіст) теж не принесли успіху.
- Після завершення виступів життя Петрова пішло по низхідній. Він втратив усі гроші, які він заробив та залишився без житла та сім'ї.
- Останні роки він був безпритульним та безробітним.