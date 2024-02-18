Востаннє виходив на поле 31 січня: у Туреччині від раку помер 29-річний футболіст

Сумну звістку про смерть свого гравця повідомив футбольний клуб Серік Беледієспор. Захисник Мюмін Таліп Пазарли лише взимку приєднався до команди.

У неділю, 18 лютого, турецький клуб Серік Беледієспор, який представляє третій за силою дивізіон, повідомив про смерть свого футболіста Мюміна Таліпа Пазарли. Він встиг зіграти лише 4 матчі за нову команду.

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У лютому у 29-річного футболіста діагностували рак крові. На жаль, Мюміна Таліпа Пазарли програв цей останній поєдинок у своєму житті.

З великим сумом ми дізналися, що помер наш футболіст Мюмін Таліп Пазарли, у якого нещодавно діагностували рак крові,

– йдеться у повідомленні клубу.

Що відомо про померлого футболіста