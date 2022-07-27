Помер легендарний футболіст Карпат Ростислав Поточняк

Футбольний світ втратив ще одну легенду. 26 липня перестало битись серце Ростислава Поточняка, який у минулому підійняв історичний трофей для львівських Карпат.

Львівський футбол втратив ще одну легенду

Легендарному колишньому футболісту "левів" було 74 роки. Ростислав Поточняк був одним із тих, хто приніс Карпатам історичну перемогу. У 1969 році львівський клуб вперше у клубній історії здобув Кубок СРСР.

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За інформацією Юрія Назаркевича, про дату та час поховання колишнього футболіста буде повідомлено дещо пізніше.

Львівський клуб висловив свої співчуття родині колишнього футболіста.



Помер Ростислав Поточняк / Фото Карпат

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям Ростислава Поточняка. Ніколи не забудемо ту чудову гру легенди Карпат, яку він показував під час футбольної кар'єри.

Нагадаємо, що у квітні 2020-го Ростислав Поточняк потребував допомоги небайдужих. Ветерану робили коштовну операцію по заміні кульшового суглоба. Після чого на легенду чекала тривала та складна реабілітація.

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