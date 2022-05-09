Помер паралімпійський чемпіон із плавання Денис Дубров

У віці 33-х років зупинилось серце титулованого паралімпійця з плавання Дениса Дуброва. Причину смерті не повідомляють.

Україна втратила героя спортивного фронту

Сумна звістка надійшла 9 травня. Несподівано для усіх обірвалось життя одного з талановитих та титулованих параплавців України – Дениса Дуброва.

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Причину смерті не повідомляють. Федерація плавання рідного міста Дениса висловила співчуття родині спортсмена. Йому було лише 33 роки.

Що відомо про Дениса Дуброва

У 2014 році завоював увесь комплект нагород на чемпіонаті Європи.

Чемпіон та призер чемпіонату світу у 2015-му.

Триразовий чемпіон (400 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням) та дворазовий срібний призер (100 метрів брасом, естафета 4х100 метрів комплексним плаванням) чемпіонату Європи-2016.

Дубров – чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

На Паралімпійських іграх у 2016 році видав неймовірний результат – вісім нагород.

Орден "За заслуги" III ступеня отримав після успішного виступу на Паралімпіаді-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Тренувався у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До неї належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.

У Токіо-2020 завоював три медалі. Він приніс Україні "золото" на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. А також дві бронзові медалі на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті на 4х100 метрів вільним стилем.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття батькам, рідним і друзям cпортивного героя України. Вічна пам'ять!

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Федерація плавання міста Дніпро, висловлює глибокі співчуття сім'ї та близьким та всьому плавальному співтоваристві нашої країни. У віці 33 років помер відомий український плавець, Денис Дубров. Чемпіон та призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи 2014. Дворазовий чемпіон та бронзовий призер чемпіонату світу 2015. Триразовий чемпіон та дворазовий срібний призер чемпіонату Європи 2016. Чинний рекордсмен України на дистанції 200 комплексним плаванням. 2016 року Денис, нагороджений орденом "За заслуги" ||| ступеня.(5355 5712 8459 6319 карта для підтримки родини Дениса, Ліза Цицарова, рідна сестра).