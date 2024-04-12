Через 3 місяці після смерті зіркового сина: помер засновник ДЮФК Поділля Микола Шершун

Українська футбольна спільнота знову у скорботі. У віці 76 років зупинилось серце засновника ДЮФК Поділля Миколи Шершуна.

Сумна звістка надійшла від футбольного клубу із Хмельницького вдень 12 квітня. Микола Вікторович був не лише засновником ДЮФК Поділля, а й батьком колишнього футболіста Богдана Шершуна.

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Ще одна втрата для українського футболу

У хмельницькому клубі висловили свої щирі співчуття родині Миколи Вікторовича, який відійшов засвіти.

Футбольний клуб Поділля Хмельницький висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Вікторовича з приводу втрати дорогої людини. Поділяємо Ваші біль та горе. Вічна і світла пам’ять!

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Це вже друга велика втрата у родині Шершунів за останні декілька місяців нового 2024-го року. Лише 8 січня несподівано для уболівальників обірвалось життя 42-річного Богдана Шершуна. Після чого прояснилось, що колишній футболіст довго боровся за життя за кордоном.

Вже наприкінці березня стало відомо, що у ексгравця багатььох українських клубів був рак мозку. Серйозне захворювання проявилось в організмі Богдана через укус кліща, який дав такі ускладнення на голову.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Шершуна. Його внесок у розвиток українського футболу будуть пам'ятати завжди!