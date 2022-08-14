Помер Леонід Євтушенко – легендарний тренер збірної України з гандболу
14 серпня 2022 , 18:53Читать новость на русском
Джерело:сайт Федерації гандболу України
На 78-му році життя перестало битись серце гандбольного тренера Леоніда Євтушенка. Цей тренер є автором історичного результату збірної України на чемпіонаті Європи-2000.
Леонід Євтушенко помер у власній квартирі у Києві. Федерація гандболу України висловила свої щирі співчуття родині та близьким наставника.
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Що відомо про легенду українського гандболу
- Євтушенко став тренером, який привів жіночу збірну України до "срібла" чемпіонату Європи у 2000 році.
- До цього мав чудові результати на чолі юнацької національної команди. Разом із "синьо-жовтими" став чемпіоном Європи у 1994-му році та через два роки здобули "срібло" на Євро-1996.
- Очолював Автомобіліст з Броварів, столичний Спартак, запорізький Мотор та ірпінському клубі Податковий Університет. Попрацював за кордоном – у македонському Кометалі.
- У 2001 році привів Мотор до звання Кубка Кубків.
В останні роки життя Леонід Євтушенко викладав у Броварському вищому училищі фізичної культури. Працював тренером жіночих команд.