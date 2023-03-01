Помер легендарний гравець збірної Франції, який забивав найбільше голів в рамках одного ЧС

Французьку футбольну асоціацію спіткало горе. З життя пішов легендарний нападник "гальських півнів", чий рекорд чемпіонату світу до цих пір ще ніхто не зміг побити.

У вічність відійшов легендарний французький нападник Жюст Фонтен. Славетний світовий рекордсмен помер у віці 89-ти років.

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Шлях легенди

У складі збірної Франції нападник провів 21 матч та відзначився 30 голами. Фонтену належить рекорд за кількістю забитих м'ячів на одному чемпіонаті світу – 13. Це сталося у 1958 році. На цьому турнірі його команда завоювала бронзові медалі.

За усю історію чемпіонатів світу, Фонтен займає четверту сходинку найкращих бомбардирів, яку він ділить з Ліонелем Мессі. Проте аргентинцю знадобилось 26 матчів, аби забити 13 голів, а французу тільки 6 поєдинків.

Взагалі Фонтен розпочав свою кар'єру в марокканському клубі Касабланка, за який грав від 1950 до 1953 року. Потім він захищав кольори французьких Ніцци та Реймса. Упродовж ігрової кар'єри Фонтен став чотириразовим чемпіоном Франції, дворазовим володарем Кубка Франції, був фіналістом Кубка європейських чемпіонів.

Після завершення кар'єри футболіста Жюст Фонтен спробував себе й у ролі наставника. Світовий рекордсмен тренував збірну Франції й Марокко. У клубах пробував свої сили в ПСЖ, а також у Тулузі.