Був іконою рідної країни: помер легендарний тренер Барселони та збірної Аргентини

У неділю, 5 травня, перестало битися серце легенди аргентинського футболу Луїса Сеcара Менотті. Йому було 85 років.

Він залишався всередині гри номер один у світі до останніх днів свого життя. Навіть у такому поважному віці фахівець працював директором національних збірних Аргентинської футбольної асоціації.

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Величезна втрата для аргентинського футболу

Саме з "альбіселесте" Луїс Сеcар Менотті досягнув найбільшого успіху в тренерській кар'єрі та записав своє ім'я золотими літерами в історію рідної країни. Він був першим тренером, з яким збірна Аргентина здобула титул чемпіона світу. Це сталося у 1978 році на домашньому мундіалі.

Менотті очолював збірну й на ЧС-1982, але повторити успіх на турнірі в Іспанії не вдалося. Мундіаль розпочався через декілька днів після капітуляції Аргентини у Фолклендській війні, тож моральний дух команди був не на найвищому рівні. Аргентинці вийшли до другого етапу, але там зазнали двох нищівних поразок від Італії та Бразилії й залишили турнір.

Після цього Луїс Сеcар Менотті пішов з посади головного тренера збірної Аргентини та у 1983 році очолив Барселону. З каталонцями він пропрацював трішки більше сезону й за цей час встиг виграти три трофеї – Кубок Іспанії, Кубок іспанської ліги та Суперкубок Іспанії.

. Всього протягом тренерської кар'єри Менотті очолював 16 різних команд, серед яких були, зокрема, Атлетіко, Сампдорія та збірна Мексики.

Окрім вищезгаданих титулів Луїс Сеcар Менотті вигравав чемпіонат Аргентини зі скромним Ураканом, а також вперше в історії Аргентини вигравав чемпіонат світу з молодіжною командою U-20. Завершив тренерську кар'єру у 2008 році.