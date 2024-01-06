Пішла ціла епоха: помер єдиний 4-разовий чемпіон світу з футболу

Світовий футбол вже на початку 2024 року зазнав непоправної втрати. 5 січня помер легендарний бразильський футболіст і тренер Маріо Загалло.

Про причину смерті унікальної футбольної людини наразі нічого не повідомляється. Йому було 92 роки.

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Неймовірні досягнення Маріо Загалло

Загалло під час клубної ігрової кар'єри виступав на позиції вінгера за Америку, Ботафогу та Фламенгу. Своє ж ім'я записав у історію футболу завдяки виступам за збірну Бразилії.

Легенда гри номер 1 у світі – єдиний в історії, хто чотири рази тріумфував на чемпіонатах світу. Двічі він перемагав на мундіалях як гравець (ЧС-1958 та 1962) та ще стільки ж перебуваючи на тренерському містку – вперше це сталося в 1970 році, а повторив успіх на мундіалі у США в 1994 році.

Маріо Загалло мав можливість і вп'яте тріумфувати в найпрестижнішому міжнародному турнірі, але в 1998 році його команда у фіналі поступилася збірній Франції. Окрім успіхів на мундіалях, Бразилія на чолі із Загалло також по два рази перемагала на Кубку Америки (1997, 2004) і Кубку Конфедерації (1997, 2005).

. Маріо Загалло був визнаний другим найкращим тренером в історії Бразилії, поступившись лише легендарному Теле Сантані. Він також є першим, хто став чемпіоном світу як гравець та як тренер.