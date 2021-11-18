Помер колишній футболіст Олександрії Денис Ковба: йому було всього 42 роки

Помер колишніх футболіст українських клубів Зірка та Олександрія Денис Ковба. Ексгравець з Білорусі помер після того, як захворів на коронавірус.

Футболіст був у важкому стані

Не так давно Ковба опинився у реанімації: у нього діагностували коронавірус. Про це розповіла його дружина Надія.

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Повідомлялося, що Ковба у важкому стані.

Про смерть Ковби повідомив російський клуб Крилья Советов. Колишній футболіст росіян помер у 42 роки.

Денис Ковба був одним з улюбленців самарських уболівальників, які поважали його за самовідданість та надійність. Футбольний клуб Крилья Советов приносить глибокі співчуття рідним та близьким Дениса Ковби. Ми сумуємо разом з вами,

– йдеться у повідомленні клубу.

Що відомо про Дениса Ковбу