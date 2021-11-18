Помер колишній футболіст Олександрії Денис Ковба: йому було всього 42 роки
18 листопада 2021 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:пресслужба "Крилья Советов"
Помер колишніх футболіст українських клубів Зірка та Олександрія Денис Ковба. Ексгравець з Білорусі помер після того, як захворів на коронавірус.
Футболіст був у важкому стані
Не так давно Ковба опинився у реанімації: у нього діагностували коронавірус. Про це розповіла його дружина Надія.
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Повідомлялося, що Ковба у важкому стані.
Про смерть Ковби повідомив російський клуб Крилья Советов. Колишній футболіст росіян помер у 42 роки.
Денис Ковба був одним з улюбленців самарських уболівальників, які поважали його за самовідданість та надійність. Футбольний клуб Крилья Советов приносить глибокі співчуття рідним та близьким Дениса Ковби. Ми сумуємо разом з вами,
– йдеться у повідомленні клубу.
Що відомо про Дениса Ковбу
- На зорі кар'єри Ковба виступав за Вітебськ ІІ, після чого перейшов у Локомотив-96. У 1998 році переїхав в Україну де грав за Зірку.
- У 2000 році перейшов у Крилья Советов, де провів 12 років. У 2009 – 2010 роках виступав у Чехії за Спарту Прагу. Згодом став гравцем української Олександрії.
- Наприкінці кар'єри грав за російські Хімки. За збірну Білорусі Ковба зіграв 36 матчів та забив 2 голи. У 2002 році провів 40 хвилин у товариському матчі Білорусь – Україна (2:0).
- Після кар'єри футболіста очолював дублерів Вітебська.