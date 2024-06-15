В Англії раптово помер зірковий форвард Арсенала та Евертона Кевін Кемпбелл

Сумна звістка прийшла з Туманного Альбіону. У віці 54 років пішов у засвіти відомий англійський футболіст Кевін Кемпбелл.

Про смерть Кевіна Кемпбелла стало відомо в суботу, 15 червня. Останнім часом колишній футболіст боровся з важкою хворобою.

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Рекордсмен АПЛ, який не грав за збірну Англії

Кевін Кембелл приєднався до молодіжної команди Арсеналу у віці 15 років. За перший склад "канонірів" форвард дебютував у віці 18 років.

Разом з Арсеналом Кемпбелл здобув чотири трофеї: двічі чемпіонство АПЛ (1988/89, 1990/91), Кубок футбольної ліги (1992/93), Кубок володарів кубків УЄФА (1993/94).

Всього за першу команду "канонірів" Кемпбелл зіграв 228 матчів та забив 59 голів. Також в його ігровій кар'єрі були виступи за Лейтон, Лестер, Ноттенгем Форест, Трабзонспор, Евертон, Вест Бромвіч та Кардіфф Сіті.

Особливо вагомим був внесок Кемпбелла у порятунок "ірисок" від вильоту з АПЛ. Він є четвертим бомбардиром Евертона в АПЛ після Ромелу Лукаку, Данкана Фергюсона та Тіма Кехілла.

Кемпбелл став рекордсменом за кількістю голів (83) у найвищому дивізіоні англійського футболу серед англійських гравців, які не провели жодної гри за головну збірну Англії.

Син Кевіна Кемпбелла продовжив династію батька. У минулому сезоні Тайріз Кемпбелл захищав кольори Сток Сіті.

Після завершення кар'єри працював коментатором та експертом на матчах Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів.

На жаль, 15 червня також стало відомо про смерть воротаря збірної Чорногорії Матія Саркіча, який грав за англійський Міллволл.