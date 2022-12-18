Пішов з життя легендарний гравець Карпат Іван Гамалій – він стояв у витоків відродження клубу

Сумна звістка сколихнула футбольний світ України. На 67-році життя помер колишній гравець львівських Карпат Іван Гамалій.

У неділю, 18 грудня, з Португалії надійшла звістка про смерть легендарного карпатівця Івана Гамалія. Йому було 66 років.

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Іван Гамалій був справжнім універсалом на футбольному полі. За час своєї тривалої ігрової кар'єри він виступав на всіх позиціях від оборони до атаки.

Уродженець села Гамаліївка гра за три провідні львівські команди: СКА, СКА Карпати та Карпати. У складі армійського колективу він двічі ставав бронзовим призером Першої союзної ліги у 1984 та 1985 роках.

Легенда Карпат

За львівські Карпати Гамалій дебютував 20 квітня 1989 року.

Гра проти ленінградського Динамо була першою офіційною після відродження клубу.

У складі "зелено-білих" провів один сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України у сезоні 1993/94.

Тоді разом з командою пробився до півфіналу Кубка України. На той момент досвідченому футболісту було 37 років.

Також Гамалій захищав кольори клубів СК Луцьк, дрогобицьку Галичину, чортківський Кристал, самбірський Промінь. Крім того, виступав за польські клуби Мєдзь та Сталь. Після завершення кар'єри Іван Павлович переїхав у Лісабон, де очолював Асоціацію футболу українців у Португалії.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині Івана Гамалія з приводу важкої втрати.