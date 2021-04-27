Помер відомий екстренер і начальник Шахтаря, який присвятив клубу 15 років

На 90-му році життя помер колишній тренер донецького Шахтаря Михайло Васильович Калінін. Причина смерті не називається.

Сумна звістка застала футбольну спільноту України зненацька.

Дивіться також Помер вихованець Шахтаря Ростислав Багдасаров

Що відомо про Михайла Калініна

Михайло Васильович присвятив своє життя донецькому футболу. Спершу був у горлівському Шахтарі, опісля перебрався в донецький. У 1975-1987 і 1992-1995 роках Калінін був тренером, начальником команди. Багато працював з воротарями "гірників".

Також Калінін обіймав посаду віцепрезидента Донецької обласної федерації футболу з 1989 по 2011 роки.