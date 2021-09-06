Помер ексфутболіст ПСЖ Жан-П'єр Адамс: він провів у комі половину життя через помилку лікаря

Помер колишній футболіст ПСЖ та збірної Франції Жан-П'єр Адамс. Французький футболіст, який виступав на позиції захисника, помер у віці 73 років.

Футболіст провів у комі половину життя

Адамс відомий тим, що значну частину свого життя, на жаль, провів у комі. У 1981 році він завершив кар'єру футболіста. На той момент йому було 33 роки.

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Адамс впав у кому, коли йому було 34 роки. Нещасний випадок стався у 1982 році. Через помилку анестезіолога під час операції на коліні він впав у кому.

У день операції у Франції був страйк лікарів, внаслідок чого багато хто не вийшов на роботу. Анестезіолог одночасно займався вісьмома операціями й випадково переплутав дозу Адамсу.

Ситуацію ускладнювало те, що за Жан-П'єром стежив стажист, який не виправив помилку анестезіолога. Він не розпізнав погіршення стану футболіста.

За 39 років Жан-П'єр так і не прийшов до тями. За ним всі ці роки доглядала дружина Бернадетт.

Що відомо про Адамса