Помер один з найкращих бомбардирів Ювентусу Джамп'єро Боніперті

У п'ятницю, 18 червня, пішов з життя видатний у минулому футболіст та президент італійського Ювентуса Джамп'єро Боніперті.
Легенда туринського клубу помер у віці 92 років. До свого чергового дня народження він не дожив лічених тижнів, адже 4 липня він би міг відсвяткувати 93 роки.
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Коротко про кар'єру Боніперті
- Боніперті всю свою кар'єру присвятив Ювентусу – з 1946 по 1961 роки. За цей час він провів 443 матчі, в яких відзначився 178 голами.
- Нападник довго утримував звання головного бомбардира Ювентуса, допоки у 2006-му новий рекорд не встановив Алессандро Дель П'єро (загалом 289 м'ячів).
- Після завершення кар'єри гравця Боніперті досягнув успіху і на керівній посаді. За 19 років його президентства (1971-1990) Ювентус виграв 9 титулів чемпіона Італії, 4 Кубки Італії, Кубок чемпіонів, Кубок володарів кубків, Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА.