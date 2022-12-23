Присвятив життя Фулхему: помер чемпіон світу-1966 у складі Англії Джордж Коен

Колишній правий захисник пішов з життя у віці 83 років. Джордж провів всю кар'єру у Фулхемі, а його єдиним трофеєм був Кубок світу.

У футбольній спільноті Англії сталась трагічна подія. На 84-му році пішов з життя знаменитий правий захисник Джордж Коен.

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Про це повідомив офіційний сайт Фулхема. Саме у цій лондонській команді футболіст відіграв всю свою кар'єру – з 1956 по 1969 роки. На його рахунку 459 матчів та шість голів.

Джордж входить у п'ятірку головних гвардійців "коттеджерів". Трофеїв із Фулхемом він не брав, але єдиним його титулом став Кубок світу у 1966 році.

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Коен був основним правим захисником у "золотій" команді Альфа Ремзі. Він відіграв зі старту в усіх шести матчах ЧС-1966. Всього за національну команду Англії Джордж відіграв 37 поєдинків.

Цікаво, що за останні п'ять років померло чимало чемпіонів світу-1966. З тої команди в живих залишилось лише п'ятеро – Боббі Чарльтон, Джеффрі Херст, Террі Пейн, Іан Келлеген та Джордж Істхем.