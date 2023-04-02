Маестро рапіри: помер Заслужений тренер України з фехтування Андрій Колесніков

На жаль, не лише війна забирає життя найкращих українців. 2 квітня перестало битись серце Заслуженого тренера України з фехтування на рапірі Андрія Колеснікова.

Майстру спорту з фехтування та тренеру відділення фехтування КЗ ДЮСШ ім О. Дем‘янюка Андрію Колеснікову було лише 65 років. У закладі, де працював наставник, запам'ятають колегу, як завжди відкриту, щиру та віддану своїй справі людину.

Читайте також На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Велика втрата для українського фехтування

Титуловані львівські парафехтувальники Андрій Демчук та Наталія Морквич вже відреагували на велику втрату для фехтувальної родини.

Наталія виклала спільну світлину із наставником. Нагадаємо, що у Токіо Морквич завоювала "срібло" Паралімпіади-2020 на "рапірі".

Мій тренер! Найкращий тренер! Велика для мене втрата...Вічна пам'ять,

– написала Морквич.



Помер Андрій Колесніков / Фото з інстаграму Наталії Морквич

Андрій Демчук теж опублікував світлину тренера із прощальними словами. Саме Андрій Колесніков дав дорогу Демчуку, який у 2016-му у Ріо-де-Жанейро став олімпійським чемпіоном у чоловічій шаблі на візках (Категорія А).

Тренер, який розпочав мою дорогу у фехтуванні, дав рапірну "школу", яка вірю буде мати продовження не лише у сині, але й у Його учнях! Шкодую що не все отримав з Його величезного багажу фехтувальних вмінь і знань…Дякую, Віталійович, за те що вмів навчити і вмів чекати, скромно стоячи біля доріжки, інколи не промовивши і слова, бо розумів, що все потрібно відчути. Bonne chance, у кращому світі! Вічная пам'ять, Маестро рапіри!,

– написав Демчук.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Андрій Колеснікова. Наставник зробив вагомий внесок в українське фехтування, який буде назавжди нагадувати про життя Заслуженого тренера!