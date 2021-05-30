Помер 19-річний гонщик Moto3 Джейсон Дюпаскьє: він потрапив у моторошну аварію – відео (18+)

Мотогонщик команди Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскьє помер 30 травня після страшної аварії на гран-прі Італії в Муджелло. Швейцарському гонщику було всього 19 років.

Гонщик потрапив під колеса суперника

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про втрату Джейсона Дюпаскьє. Від імені всієї родини MotoGP ми висловлюємо співчуття його команді, сім'ї та близьким. Тебе буде дуже не вистачати, Джейсон. Їдь з миром", – йдеться у повідомленні MotoGP.

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Що відомо про аварію

Під час кваліфікації Дюпаскьє впав зі свого мотоцикла в одному з поворотів, після чого потрапив під колеса суперника – Аюму Сасакі.

Повідомлялося, що гонщику потрібно неврологічна операція. Швейцарець перебував у вкрай важкому стані в одній з лікарень Флоренції.

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Трагедія в Муджелло стала першою на трасах чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів з Барселони 2016, коли в тренуванні Moto2 загинув іспанський гонщик Луїс Салом.