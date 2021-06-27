Помаранчеве шаленство: як вболівальники збірної Нідерландів заполонили Будапешт – відео

Збірна Нідерландів вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020. Їх матч проти Чехії приймає Будапешт.

Календар Євро-2020 для збірної Нідерландів був більш ніж прихильний. Адже всі три матчі групового етапу "ораньє" провели в Амстердамі.

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А от матч 1/8 фіналу команді довелося грати в Будапешті, що за 1400 кілометрів від дому.

Та така далека дорога не злякала відданих вболівальників збірної Нідерландів, які відомі своєю підтримкою. Тож в неділю, 27 червня, тисячі нідерландців у традиційних для збірної помаранчевих кольорах просто заполонили вулиці Будапешта.