Полякова виконала гімн України перед благодійним матчем Шахтаря: зворушливе відео
Джерело:трансляція "Футбол 1, 2, 3"
Донецький Шахтар розпочав серію благодійних матчів на підтримку України. Перший матч "гірники" зіграли у Греції на стадіоні "Георгіос Караїскакіс".
"Гірники" розпочали європейське турне
На жаль, "гірники" мінімально поступилися Олімпіакосу. Матч закінчився з рахунком 0:1.
До речі Під час благодійного матчу Олімпіакос – Шахтар вшанували пам'ять загиблих дітей в Україні: фото
Проте сам поєдинок запам'ятався серією зворушливих перформансів.
На одному із секторів грецького стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок. Вони символізують кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.
Також на цей матч футболісти Шахтаря вийшли у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.
Перед поєдинком українська співачка Оля Полякова емоційно виконала гімн України.
Відео виконання гімну України