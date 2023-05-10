Непереможені чемпіонки: Ворскла виграла чемпіонат України з футболу серед жінок

За три тури до завершення чемпіонату України з жіночого футболу визначився чемпіон. Підопічні Наталії Зінченко стали недосяжними для криворізького Кривбасу.

У середу, 10 травня, відбувся перенесений матч 12 туру чемпіонату України, в якому Ворскла приймала Шахтар. Завдяки двом голам, які записали на свій рахунок Яна Калініна та Роксолана Кравчук, полтавчанки обіграли "гірничок" з рахунком 2:0, пише 24 Канал.

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Заслужене чемпіонство Ворскли

Завдяки цій перемозі Ворскла стала недосяжною для переслідувачів і достроково завоювала золоті медалі чемпіонату України. В активі підопічних Наталії Зінченко 57 очок, а у Кривбасу 48.

Цей титул став четвертим в історії клубу. Зазначимо, що перед початком сезону Ворскла офіційно стала правонаступницею харківського Житлобуду-2 – триразового чемпіона України.

У поточному чемпіонаті полтавчанки здобули 19 перемог у 19 матчах. Різниця забитих та пропущених м'ячів складає 112:4 на користь Ворскли.

До завершення чемпіонату новоспечені чемпіонки зіграють ще три матчі: з Пантерами (Умань), Дніпром-1 та київським Атексом. Проте вони вже не матимуть турнірного значення.

Завдяки перемозі в чемпіонаті України Ворскла потрапила до першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів 2023/24, де пробиватиметься у груповий етап через Шлях чемпіонок.

Турнірна таблиця чемпіонату України на 10.05.2023 / скриншот womensfootball.com.ua