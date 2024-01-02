Польський шахіст відмовився від рукостискання з росіянином на ЧС: промовисте відео

У Самарканді (Узбекистан) триває чемпіонат світу зі швидких шахів. Там також виступають росіяни.

Під час одного матчу групового етапу відбувся символічний момент. Польський тенісист Ян-Кшиштоф Дуда зіграв з представником Росії Денисом Хісматулліним, пише 24 Канал.

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Потужний вчинок польського гравця

Представник Польщі відмовився тиснути руку росіянину. Цей момент потрапив на відео.

Як гравець з Польщі відмовив росіянину: дивіться відео

Дуду могли за це дискваліфікувати через порушення правил чесної гри. Для цього росіянину треба було поскаржитися суддям. Однак Хісматуллін цього не зробив, і партія в підсумку завершилася внічию.

ФІДЕ допускає росіян до виступів

Нагадаємо, що ФІДЕ дозволяє росіянам виступати на турнірах, однак у нейтральному статусі. А це і не дивно, бо очільником організації є представник Росії.

Нещодавно український гросмейстер Павло Ельянов прокоментував гру норвежця Магнуса Карлсена на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу з росіянином Хісматулліним. Після гри норвежець потиснув руку росіянину.

Зокрема, він звернувся до ФІДЕ та нагадав, що Хісматуллін активно підтримує повномасштабне вторгнення Росії.

Хісматуллін є прихильником президента Росії Путіна. Шахіст неодноразово відвідував російських військових і надавав їм допомогу.