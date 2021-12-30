Польський шахіст емоційно прийняв поразку, впавши зі стільця : кумедне відео

Чемпіонат світу-2021 зі швидких шахів запам'ятався одразу декількома курйозними ситуаціями. Автором однієї з них став шахіст із Польщі.

Надмірні емоції після поразки

Престижні змагання, які приймає польська Варшава, відбуватимуться з 26 – 30 грудня. Спортсмени з усього світу змагаються у швидких шахах.

Оце так Пролетіла повз Олімпіаду: фігуристка з Росії роздягнулась під час виступу – курйозне відео

Під час однієї з партій місцевий шахіст Павел Тецлаф курйозно відреагував на поразку. Кривдником поляка став суперник з Вірменії Тигран Петросян.

Спортсмен різко закинув руку за спину та за інерцією звалився зі стільця. Опонент ніяк не відреагував на епічне падіння переможеного.

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