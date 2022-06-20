Польський футболіст Рибус не поїде на ЧС-2022 через трансфер в московський Спартак

Польський захисник Мацей Рибус підписав контракт зі Спартаком. Це рішення зачинило йому двері до збірної Польщі.

Наставник національної команди Польщі пояснив своє рішення

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич повідомив Мацею Рибусу, що той не поїде на чемпіонат світу-2022. Також 32-річний поляк не буде викликаний на вересневий збір національної команди.

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Причиною тренер назвав "поточну клубну ситуацію" футболіста московського Спартака.

Кар'єра польського гравця

32-річний футболіст виступає в Росії з 2012 року за виключенням сезону-2016/2017, який він провів у Ліоні. Першим його клубом в РФ був Терек, що нині – Ахмат. З 2017 року він грав з 2017 року.

Нещодавно він підписав угоду з московським Спартаком, яка розрахована до 30 червня 2024 року.

Виступаючи у чемпіонаті Росії, польський гравець одружився з росіянкою. Продовження своєї кар'єри в країні-агресора він аргументував "благом сім'ї".

Рибус провів 66 матчів за збірну Польщі.

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