Польська митниця вилучила зброю юніорської збірної України з біатлону

Українські біатлоністки не змогли стартувати на етапі юніорського Кубка IBU в естонському Хаанья. Причиною стала польська митниця, яке не пропустила зброю спортсменок.

Етап в Хаанья стартував 8 лютого. Українська команда вирушила туди заздалегідь, щоб мати час на акліматизацію та відпочинок після дороги. Але якраз в дорозі й розпочалися проблеми в команди.

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При перетині кордону, польською митницею було вилучено усю зброю нашої команди. Відтак, прибувши на місце, тренуватись на стрільбищі наші спортсмени не змогли.

Питання з поверненням гвинтівок вдалось владнати лише ввечері у вівторок, 7 лютого, за день до першого старту.

Увесь цей час на кордоні перебували двоє тренерів команди, які одразу ж після повернення інвентарю виїхали до Естонії. Однак встигнути до початку спринту юніорок не вдалось, тому перша гонка етапу пройшла без українського представництва.

Етап в Хаанья – останній в сезоні юніорського Кубка IBU. Далі на юніорську збірну України очікує чемпіонат Європи.