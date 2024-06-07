Із переможцем Ліги чемпіонів: хто потрапив у заявку України на матч проти Польщі

У п'ятницю, 7 червня, збірна України з футболу проведе свій другий товариський матч у рамках підготовки на Євро-2024. У суперниках команди Сергія Реброва буде збірна Польщі.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров включив у заявку на матч 26 футболістів. У списку з'явився голкіпер Реала Андрій Лунін, який пропустив попередню гру проти Німеччини (0:0) через перемогу у Лізі чемпіонів.

До теми Анонс матчу Польща – Україна: головна інформація про товариський матч перед Євро-2024

Хто може зіграти проти Польщі

Також у заявку на матч потрапив лівий захисник Евертона Віталій Миколенко, який відновився від ушкодження.

Воротарі : Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін. Захисники : Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко.

: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко. Півзахисники : Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков. Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.



Заявка України на матч проти Польщі / Фото УАФ

Зверніть увагу! Товариський матч Польща – Україна відбудеться 7 червня о 21:45 (за київським часом) на "Національному стадіоні" у Варшаві. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Це буде другий спаринг для України у рамках підготовки до Євро-2024 та перший для її суперника.

У попередній грі підопічні Сергія Реброва розписали нульову мирову із Німеччиною. Після матчу наставник "синьо-жовтим" анонсував зміни у складі на гру проти Польщі. Попереду в України ще заключний поєдинок із Молдовою (11 червня), а поляки 10 червня зіграють проти Туреччини.