Збірна Польщі проігнорувала антирасистську акцію BLM перед матчем з Англією

У рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі 31 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" зустрілися збірні Англії та Польщі. Гості відмовилися підтримати акцію Black Lives Matter.

Польські футболісти тримали руки на написі Respect

Збірна Польщі у повному складі не стала на одне коліно перед матчем проти збірної Англії.

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Польські футболісти тримали руки на емблемі УЄФА з написом Respect (повага). Натомість англійці традиційно взяли участь в акції і стали на коліна на підтримку руху Black Lives Matter.

Black Lives Matter (життя чорних важливі) – міжнародний антирасистський рух активістів, який називає своєю метою боротьбу проти насильства щодо темношкірого населення.

Поєдинок Англія – Польща завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. У складі "трьох левів" забивали Гаррі Кейн та Гаррі Магйвайр. Польща відповіла точним ударом Модера.

Англія – Польща відеоогляд