Фантастична розв'язка: Аргентина виграла групу С, Польща протиснулась в плей-офф – відеоогляд
Команда Ліонеля Скалоні не мала проблем у матчі з поляками, але у підсумку обидві команди змогли вийти в плей-офф. Поляки лише за додатковими показниками обійшли Мексику.
Польща – Аргентина 0:2
Голи: МакАллыстер, 46, Альварес, 63.
Вирішилась доля путівок в плей-офф ЧС-2022 в групі С. У одному з вирішальних матчів дня Польща зустрічалась із Аргентиною в боротьбі за перше місце.
До теми Неймовірний Щенсни відбив другий пенальті на ЧС-2022: жертвою поляка став Мессі – відео
"Кадру" влаштовувала нічия, тоді як "альбіселесте" бажано було перемагати після сенсаційного програшу від Саудівської Аравії в першому турі. Очікувано, що аргентинці домінували у матчі.
Перший тайм став зірковим часом воротаря поляків Войцеха Щенсни. Кіпер Ювентуса здійснив аж дев'ять сейвів, а також відбив пенальті від Ліонеля Мессі.
Відбитий пенальті Щенсни:
Втім після перерви підопічні Міхневича посипались. Вже на першій же хвилині другого тайму Аргентина відкрила рахунок. Моліна прострілив з флангу і знайшов в центрі карного майданчика МакАллістера. Той несильним, але точним ударом вразив ворота поляків.
ВІдео голу МакАллістера:
Аргентинці продовжили тиснути і подвоїли рахунок в середині другого тайму. Енцо Фернандес вивів Хуліана Альвареса на ударну позиція і той знайшов момент, щоб точно пробити з-під польського захисника.
Як забивав Альварес:
Після цього поляки змирились із поразкою, але намагались не пропустити більше та не отримати жовтих карток. Справа в тому, що у паралельному поєдинку Мексика вигралала у саудів з рахунком 2:0.
Це робило показники поляків та мексиканців ідентичними – по 4 бали при нічиїй в особистій зустрічі та різниці м'ячів 2:2. Поляки втримали рахунок 0:2, а Мексика так і не забила (ще і пропустила в компенсований час).
Аргентина з першого місця виходить в 1/8 фіналу, де протистоятиме Австралії. Польщі же належить битися із чинним чемпіоном світу Францією.
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|2
|0
|1
|5:2
|6
|2
|Польща
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
|Мексика
|1
|1
|1
|2:3
|4
|4
|Саудівська Аравія
|1
|0
|2
|3:5
|3