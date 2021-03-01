Поліція затримала колишнього президента Барселони Хосепа Бартомеу, в клубі проводять обшуки

Поліція Іспанії проводить обшуки в офісі футбольного клубу Барселона. Колишнього президента клубу Хосепа Бартомеу було затримано.

Від ранку понеділка, 1 березня, в офісі Барселони відбуваються обшуки. Поліція шукає документи, які пов'язані з можливою протиправною діяльністю Хосепа Бартомеу.

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Вже колишнього президента Барселони підозрюють в тому, що він підписував угоди від імені клубу з метою отримання особистої вигоди. Цю справу в Іспанії вже встигли назвати Barcagate.

В чому суть звинувачень

Поліція підозрює Бартомеу та ще ряд топ-керівників Барселони, у тому, що вони протизаконно найняли компанію I3 Ventures, яка займалася дискредитацією футболістів (як теперішніх, так і колишніх) та працівників клубу. Негативні коментарі в інтернеті були опубліковані проти тих, хто критикував діяльність самого Бартомеу.

Для прикладу, під жорстку критику потрапив захисник Жерар Піке. В соцмережах ставилась під сумнів його можливість управляти бізнесом. Також коментарі були й щодо зірки Барселони Ліонеля Мессі. Хоча вони були менш критичні, але доволі часто стосувалися близьких йому людей, в першу чергу дружини Антонелли.

Окрім того, така компанія була найнята підпільно, хоча її послуги оплачував клуб.А за саму роботу платилося в шість разів більше, аніж коштують звичайні послуги зі створення контенту.

У лютому 2020 року про цю всю ситуацію стало відомо після виходу сюжету на SER Catalunya. За це розслідування журналісти отримали ряд премій в Іспанії. Все це призвело до відставки декількох топ-керівників клубу. Однак сам Бартомеу спочатку втримався на посаді. Та все ж 27 жовтня і він подав у відставку.