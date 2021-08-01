Поліція Японії взяла під охорону білоруську спортсменку, яку намагалися силоміць вивезти

Спортсменка Христина Тімановська потрапила у немилість режиму Лукашенка. За критику білоруської влади легкоатлетку хотіли насильно вивезти з Токіо. Наразі спортсменка перебуває під охороною японської поліції.

Вже незабаром спортсменка зможе проконсультуватись з представниками МЗС Японії. Тим часом, рейс Токіо – Стамбул, на якому і мали начебто вивезти Тімановську, вже вилетів з аеропорту Ханеда.

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Допомогти Тімановській готова Польща

Руку допомоги білоруській легкоатлетці готова простягнути і Польща. Поляки можуть надати Тімановській консульську та правову консультацію. Перемовини з представниками Польщі та Австрії проводило "Народне антикризове управління".

МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії,

– повідомило НАУ.

Зазначимо, що за інформацією НАУ Тімановська перебуває досі в аеропорту під наглядом японських правоохоронців. Там же – представники НОК Білорусі, які не покладають надії таки вивезти спортсменку.

Білоруска, яка живе у Токіо, хотіла прихистити спортсменку

Тим часом, про скандал уже дізнались білоруси, які проживають в Японїі. Так до відділення поліції прийшла жінка, яка готова навіть поселити у себе Тімановську, аби та не потрапила в руки режиму.

Я дізналася про новини з телеграм-каналів і відразу приїхала. Вона ж зовсім одна, раптом їй знадобиться допомога,

– пояснила свій вчинок Наталія.

Що відомо про скандал з Христиною Тімановською