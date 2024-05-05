Полісся втратило шанс наздогнати Рух: "вовки" в більшості розписали нічию із Зорею

Поєдинок у Житомирі між Поліссям та Зорею відкрив недільну програму 27-го туру УПЛ. Суперники не змогли визначити сильнішого, обмінявшись голами у кожному з таймів.

Полісся – Зоря 1:1

Голи: Назаренко, 23 – Герреро, 60

Житомирське Полісся все ще претендує на зону єврокубків. Команда Сергія Шищенка перед звітним поєдинком відставала від Руха на два бали, пише 24 Канал.

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Полісся втратило важливі очки

На 23-й хвилині господарі поля повели в рахунку. Артем Смоляков розрізним пасом з центра поля вивів на побачення з голкіпером Олександра Назаренка. Ексгравець Дніпра-1 своїм шансом скористався на всі сто.

Ще в першому таймі Зоря залишилася в меншості. Олександр Яцик отримав другу жовту картку та покинув межі поля.

Здавалося, що тепер "вовкам" буде простіше розвинути успіх. Однак вийшло все навпаки. На 60-й хвилині зустрічі панамський форвард Зорі Герреро зрівняв рахунок у зістрічі.

До фінального свистка цифри на табло стадіону в Житомирі не змінилися.

Відеоогляд матчу Полісся – Зоря