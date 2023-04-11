Клуб Першої ліги розірвав контракт з гравцем, який вдарив жінку-арбітра під час матчу – ЗМІ

Вадим Червак підняв руку на Софію Причину, але одразу вибачився перед нею. Втім президент Полісся вирішив суворо покарати футболіста.

Минулими вихідними у Першій лізі стався скандальний епізод за участю гравця Полісся. Вадим Червак активно висловлював обурення через непризначений пенальті у матчі з Металургом.

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У виру емоцій 23-річний захисник штовхнув арбітриню Софію Причину, за що отримав пряму червону картку. Після гри футболіст попросив вибачення у жінки.

Втім, як повідомляє "ТаТоТаке", керівницто клубу вирішило діяти рішуче і розірвало з ним контракт. Ініціатором цього рішення був президент Полісся Геннадій Буткевич, який узгодив його із тренером Юрієм Калітвінцевим.

Вадим є вихованцем Динамо, за який виступав у команді U-17. Пізніше захисник представляв молодіжки Шахтаря і Ворскли, після чого перебрався до Чехії. Там він грав за дубль празької Спарти, а також за Власім та Міхаловце. До Полісся перейшов влітку 2022 року.

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Нагадаємо, що за сім турів до фінішу сезону у Першій лізі Полісся йде на другій сходинці, відстаючи від лідера Оболоні на один бал. Перші два місця пройдуть в УПЛ напряму, наразі третій ЛНЗ відстає від житомирців на 5 очок.