Полісся підриває трансферний ринок: "вовки" підпишуть лідерів Дніпра-1 та Кривбасу

Житомирське Полісся вперше у своїй історії здобуло путівку в єврокубки. П'ята команда УПЛ гратиме в Лізі конференцій.

Одразу по завершенню сезону 2023/24 Полісся призначило нового тренера. Команду з Житомира очолив екснаставник Дніпра-1 U-19 Імад Ашур.

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Потужне підсилення перед єврокубками

Великі зміни відбудуться також у складі команди. Під час підсумкової пресконференції президент "вовків" Геннадій Буткевич анонсував підписання кількох новачків.

Власник Полісся навіть озвучив вартість трансферів. За словами Буткевича, у новому сезоні до житомирської команди приєднаються гравці Дніпра-1 Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко, а також захисник Кривбасу Данило Безкоровайний.

При цьому Бабенко дістанеться "вовкам" безплатно, а за Гуцуляка та Безкоровайного власник Полісся заплатить по 600 тисяч євро.

Що відомо про новачків Полісся