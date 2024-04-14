Вирішальна заміна та рикошет: Полісся вирвало перемогу в УПЛ та наблизило до зони єврокубків

Житомирському Поліссю вдалось вразити ворота Колоса лише наприкінці матчу. Відстань "вовків" від п'ятого Руху тепер складає лише один бал.

Полісся – Колос 1:0

Гол: Танковський, 83.

В чемпіонаті України цього туру проходять матчі 24 туру УПЛ. В останній зустрічі неділі житомирське Полісся приймало ковалівський Колос, пише 24 канал.

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Блідий матч з голом з заміни

Перемога над гостями з Київщини мала б покращити шанси "вовків" на потрапляння в єврокубки. Полісся вкрай невдало стартувало у 2024 році, взявши лише одне очко у п'яти зустрічах.

Це дозволило Руху вирватись вперед, але цього туру львів'яни не змогли переграти Кривбас. Тому перемога у грі з Колосом дозволила б підопічним Шищенка скоротити відставання до одного балу.

Проте жодна із команд не володіла ініціативою, гра проходила за рівного балансу сил. Колос більше завдавав ударів, тоді як володіння м'ячем було за Поліссям. Гра котилась до нульової нічиєї, але господарям все ж вдалось вирвати перемогу.

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Вирішальним став вихід Танковського на заміну в кінці зустрічі. Вже через хвилину В'ячеслав відважився на дальній постріл і м'яч за допомогою рикошету залетів у ворота.

Таким чином Колос не може перемогти вже шість матчів та опустився на 11 місце. Полісся ж скоротило відставання від єврокубкової зони, до одного балу.

Відеоогляд матчу Полісся – Колос