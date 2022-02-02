"Показала пружні стегна" чи "оголила груди": Бех-Романчук про голосні заголовки ЗМІ

ЗМІ неабияк прикуті до особистого життя легкоатлетки Марини Бех-Романчук. Бо ж яскраві світлини іменитої стрибунки у довжину привертають увагу багатьох глядачів.

Бех-Романчук: Реагую завжди на це дуже спокійно

В ексклюзивному інтерв'ю для 24-го каналу Бех-Романчук розповіла, як реагує на голосні заголовки у ЗМІ щодо її публікацій в соцмережах.

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"Я не звертаю на це увагу. Розумію, що наші медіа прагнуть чогось гарячого. Їм потрібен голосний заголовок, тому що люди реагують на таке.

Ніхто не буде читати про те, що хтось виставив звичайну світлину. Всі реагують на щось головне, і після голосних заголовків відкривають саму статтю. Реагую завжди на це дуже спокійно. Відверто скажу, дуже рідко читаю коментарі. Ніколи не має в мене такого, що реагую якось негативно", – сказала легкоатлетка.

Бех-Романчук: Кожен власник свого життя

Іменита українська спортсменка наголосила, що вона не звертає увагу на думку інших.

Щоб ти не робив, щоб не викладав, завжди знайдеться людина, яка буде тебе критикувати. Я дотримуюся думки, що це моє життя. І живу його так, як рахую за потрібне. Мене не обходить те, хто що думає. Тому що кожен власник свого життя,

– наголосила Марина.

Також спортсменка зізналася, що їй подобається активно вести свій інстаграм. Проте через підготовку до стартів їй не так легко виділити вільний час.

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"Люблю вести свій інстаграм, відверто скажу, дуже хочеться робити це активніше. Проте у зв'язку з тренувальним процесом не завжди виходить, то ти втомився, то не вистачає настрою, або щось на тренуванні не пішло. Намагаюся щось таки викладати, тримати певний баланс. Сподіваюся, що буду робити це більш активно", – додала Бех-Романчук.



Марина Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки

Марина Бех-Романчук: головне про спортсменку

Найкращим досягненням у кар'єрі Бех-Романчук є "срібло" на чемпіонаті світу у 2019 році.

У 2021-му році вона тріумфувала на чемпіоні Європи у приміщенні. Також на її рахунку "бронза" на чемпіонаті Європи в приміщенні.

У 2018 році Марина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі.

На Олімпіаді у Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце.