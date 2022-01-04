Покарання за скандальне інтерв'ю: Челсі оштрафує Лукаку на 600 тисяч євро

Бельгійський футболіст Ромелу Лукаку в інтерв'ю розкритикував наставника Челсі та заявив про наміри повернутися до Інтера. Тепер форвардові загрожує покарання.

Покарання у вигляді штрафу

Лондонський Челсі може оштрафувати нападника за скандальне інтерв'ю. У виданні йдеться, що футболіст повинен сплатити штраф у сумі 600 тисяч євро.

До теми Підтримали тренера: гравці Челсі обурені ситуацією з Лукаку

Бельгієць не потрапив до заявки на перший матч у 2022-му році проти Ліверпуля. У ЗМІ заявили, що причиною такого рішення є нещодавнє інтерв'ю Лукаку, де він розповів журналістам, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському клубі.

Тренер Челсі Томас Тухель висловив своє обурення щодо слів форварда. Він наголосив, що Лукаку не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.

Наставник "аристократів" розповів, чому бельгійський футболіст не зіграв проти Ліверпуля.

Тухеля підтримали й гравці Челсі. Футболісти наголосили, що не розуміють рішення Ромелу.

У ЗМІ зазначають, що Лукаку особисто поговорив з тренером та вибачився за свої слова.

Влітку 2021 року Лукаку перейшов до Челсі з Інтера за 115 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів за "аристократів" та забив 7 голів.