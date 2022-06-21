Покарання за недовіру: Хемілтон скинув у річку тренерку після подіуму в Канаді – епічне відео

У суботу, 19 червня, в Монреалі відбулася дев’ята гонка Формули-1 у сезоні 2022 – гран-прі Канади. Перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс з Ferrari став другим, Льюїс Хемілтон з Mercedes – третій.

Скинув тренерку у річку

Для семиразового чемпіона світу Хемілтона це був лише другий подіум у сезоні. Напередодні старту він заключив парі зі своєю тренеркою з фізпідготовки Анджелою Каллен, пише 24 канал.

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Вона пообіцяла, що пригне в річку, якщо Хемілтон підніметься на подіум.

Тренерка виконувала обіцянку не надто охоче, тож пілот Mercedes вирішив їй допомогти та зіштовхнув її у річку.

Як Хемілтон скинув тренерку у річку: дивіться відео

Після свого виступу пілот зізнався, що сам не вірив у перемогу. Він сподівається, що у наступних стартах зможу покращити свої показники.

"Доволі приголомшливо, що ми здобули це третє місце – ми ведемо битву з болідом цього року, але продовжуємо залишатись уважними, зосередженими та ніколи не здаємось. Це те, чим я пишаюсь.

Ми все наближаємось, тому потрібно продовжувати тиснути ще і ще. Сподіваюсь врешті-решт ми поборемось з цими хлопцями", – зазначив гонщик.

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