Покарання за напад на Україну: борців Росії та Білорусі усунули від змагань

Білоруські та російські борці можуть викинути своє тріко. Міжнародна об'єднана організація боротьби заборонила борцям цих країн виступати на будь-яких змаганнях за кордоном.

Борці пішли туди, куди і російський корабель

Нарешті борцівський союз усунув представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Це їх реакція на напад російських окупантів на України.

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У Бюро солідарні з усім світом, який засудив та жорстко покарав Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Не лише спортсменам заборонили виступати на змаганнях. У Росії та Білорусі забрали усі міжнародні турніри, які повинні були відбутись у цих країнах в 2022 році.

Відзначимо, що російські борці вважаються одними з найсильніших у світі. Тому це потужний удар по їх самолюбству.

Російський та білоруський спорт повністю змішаний із багнюкою та стертий у порох. Для цих двох країн більше немає місця на спортивній карті світу. Самі себе поховали.

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