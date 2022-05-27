Петрова: Я відстоювала позицію нашої країни

Ірина розповіла про пережите в полоні. За її словами, окупанти погрожували ув'язненням до 10 років.

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Я – клаустрофоб, для мене сидіти в замкненому просторі – дуже великий стрес. По-друге, мене лякали, що можуть дати мені від 3-15 діб до 10 років чи навіть більше,

– сказала Петрова.

Петрова відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки. Через її громадянську позицію окупанти викрали жінку.

"Ми відмовилися судити їхні футбольні матчі, а друге – я відстоювала позицію нашої країни, я була і є за Україну. 9 травня я вийшла у жовто-блакитній майці, з прапором. Напевно, без футболу мені не вистачає адреналіну, хотілося якось себе показати.

Було дуже страшно, бо ти виходиш з дому і не розумієш, що може бути. Ти видаляєш всі СМС та фото, бо боїшся, що хтось до тебе прийде і подивиться якусь інформацію. Але я така людина, що нічого не видаляю. Що в мене було з початку війни, те в мене й залишилося. Можливо, це сталося через те, що вони щось в мене знайшли", – зазначила арбітриня.

"Вірю в нашу силу, перемогу та ЗСУ"

Арбітриня зазначає, що мешканці Нової Каховки бояться висловлювати свою громадянську позицію. За її словами, у місті також багато колаборантів.

"Зараз у Новій Каховці, напевно, одиниці патріотів, але вони мовчать, бо знають, чим це може закінчитися. Я дуже переживаю за своє місто. Там зараз спокійно, не бомблять і не стріляють, але відбувається незрозуміло що. Ти змушений боятися, сидіти вдома та не виходити на вулицю. А якщо й виходити, то без телефона, або видаливши перед тим всі СМС та соцмережі. Тому що тебе можуть десь чекати. Зараз там дуже багато колаборантів, тих, хто перейшов на їхню сторону.

Я сподіваюся тільки на краще, вірю в нашу силу, перемогу та ЗСУ. Це може бути не так швидко, це може бути через місяць, два, три, чотири, але я знаю, що все це буде Україна, тому що нас ніхто не залишить", – розповіла фахівчиня.

Патріотична позиція арбітрині