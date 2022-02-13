Погода на стороні України: на Олімпіаді-2022 перенесли змагання через негоду

Кваліфікацію лижної акробатики на Олімпіаді-2022 перенесли через негоду. В цій дисципліні Україну представляють дві спортсменки.

В неділю, 13 лютого, мала розпочатися кваліфікація з лижної акробатики серед жінок. На ці змагання були заявлені дві українки – Ольга Полюк та Анастасія Новосад. Однак останню не допустили до старту – вона на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус.

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Шанс для українки

Але в програму змагань неочікувано свої зміни внесла погода. У Чжанцзякоу, де відбуваються змагання з фристайлу, перед кваліфікацією пішов сильний сніг із вітром. Відтак організатори спочатку вирішили відкласти старт змагань на пів години. А згодом перенесли його на понеділок, 14 лютого.

Тепер є шанс, що Анастасія Новосад таки зможе виступити на Олімпіаді-2022. Для цього лідерка української команди має отримати два негативні тести на коронавірус.

Тепер кваліфікація почнеться о 9:00 ранку 14 лютого (за київським часом). Фінал змагань має відбутися в запланований час: о 13:00 за Києвом.