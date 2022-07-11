Погба відмовився ставити автограф на футболці МЮ: француз образився на "колишніх"

Поль Погба офіційно повернувся у Ювентус. Півзахисник вирішив викреслити зі свого життя усе, що пов'язане з Манчестер Юнайтед, колишнім клубом француза.

Велике повернення

29-річного півзахисника збірної Франції Поля Погба більше нічого не поєднує з Манчестер Юнайтед. Футболіст офіційно підписав контракт із Ювентусом після декількох днів у розташуванні команди, пише 24 канал.

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Після одного з тренувань Погба роздавав автографи біля клубної бази туринського клубу. Один із уболівальників простягнув до Поля футболу "червоних дияволів". Але француз помахав пальцем та відмовився підписувати форму МЮ.

А от футболки вже свого нинішнього клубу підписував без жодних проблем.

Погба відмовився підписати футболку МЮ: дивіться відео

Французький півзахисник виступав за МЮ протягом шести років. В останньому для себе сезоні в Англії провів 26 матчів, у яких відзначився одним голом та 9 асистами.