Подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене, – Марлон про повернення до "гірників"

Донецький Шахтар продовжує своє турне з благодійною метою. До розташування "гірників" прибув ще один легіонер Марлон.

Марлон: Вони для мене як сім'я

Центральний захисник Марлон доєднався до команди у Туреччині. Бразилець розповів, чому вирішив повернутись у Шахтар вперше після початку війни в Україні.

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Футболіст таким вчинком хоче подякувати донецькому клубу за ту доброту, яку він зробив для нього. За словами Марлона, у такій жахливі ситуації усі повинні допомагати одне одному.

Насправді я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді, вони для мене як сім'я. Відколи я приїхав, мене дуже тепло прийняли. Я вдячний за все, що вони зробили для мене. Щиро кажучи, мене батьки виховували так, що треба допомагати. Мені здається це головний мотив, чому я повернувся. Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція, подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене,

– сказав оборонець "гірників".

Нагадаємо, що раніше інший захисник Шахтаря Віктор Корнієнко розповів, як Марлон надсилав гуманітарну допомогу в Україну.

Що відомо про кар'єру Марлона в Україні