Подивися у дзеркало, – експерша ракетка світу відреагував на слова Тарпіщева про Світоліну

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев нещодавно образив українську тенісистку Еліну Світоліну. Він сказав, що українка – "ніхто".

Роддік: Нехай подивиться у дзеркало

Колишній американський тенісист Енді Роддік, експерша ракетка світу, відреагував на коментар росіянина Шаміля Тарпіщева про українську спортсменку Еліну Світоліну.

До теми Хто така Світоліна, вона ніхто, – глава Федерації тенісу Росії принизив першу ракетку України

Він опублікував у своїй мережі пост на підтримку українки. Американець наголосив, що Еліна титулована спортсменка на відміну від росіянина.

"Найвище місце Тарпіщева у рейтингу – 164-те. Статистика перемог та поразок: 2–3. Жодного титулу (що очевидно).

Статистика Еліни Світоліної: 433–228. 16 одиночних титулів, особистий рейтинговий рекорд – третій рядок. Я попросив би його дати визначення поняттю "ніхто", а потім об'єктивно подивитися в дзеркало", – написав Роддік у своєму твіттері.

Ганебне висловлювання росіянина

Українська тенісистка активно виступає щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародного спорту. На думку Світоліної, представники країни-агресора не мають права виступати на міжнародній арені.

У зверненні до світових тенісних структур українські спортсмени вимагали відсторонити росіян та білорусів від участі у турнірах, якщо вони не засудять дії своїх держав.

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев дозволив собі ганебне висловлювання. Він заявив, що не варто взагалі зважати на думку Еліни, оскільки вона "ніхто".

За Еліну заступився голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він наголосив, що наша тенісистка є титулованою атлеткою, яка докладає максимум зусиль, аби перемогти ворога.

Пауза у кар'єрі Світоліної