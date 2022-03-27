Подавали протест, але поставились до нього холодно, – Бех-Романчук про спірний момент на ЧС

Марина Бех-Романчук була близька до того, щоб здобути дві медалі чемпіонату світу у Белграді. Українська легкоатлетка прокоментувала нові правила та розповіла про протест української команди, який був відхилений.

Бех-Романчук: Вони просто розмахували руками

Марина Бех-Романчук виступила одразу у двох дисциплінах на чемпіонаті світу – у потрійному та стрибку у довжину. Українка в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментувала міліметровий заступ у коронній дисципліні, який "забрав" у неї медаль.

Варто прочитати Титулована легкоатлетка Бех-Романчук готова захищати рідний дім від ворогів

Легкоатлетка розповіла, що команда подавала протест щодо цього заступу. Але претензії українців прийняли дуже холодно. Бех-Романчук, як і більшість легкоатлетів світу, залишились незадоволені новими правилами у їх виді спорту.

Ми подавали протест, але поставились до нього дуже холодно. Вони просто розмахували руками, говорячи про те, що це нові правила, тому вже нічого не можна вдіяти. Чули слова, що нові правила дещо несправедливі щодо легкоатлетів, можна сказати навіть неточні. Але нова система, тому вдіяти вже ніхто нічого не зміг. Весь спірний процес дещо затягнувся, а у його фіналі нам сказали, навіщо ми сперечаємось, адже нагородження призерок уже відбулось,

– розповіла Марина.

"Мені його б показали на пластиліні і питання було б вичерпаним"

Бех-Романчук хотіла б, щоб правила змінили на старі, де був пластилін. На ньому було чітко видно, чи був заступ. Однак суперечливий момент був не лише у спробі українки. Багато такий спірних епізодів було у чоловічій програмі зі стрибків у довжину.

"Якби була стара система, коли був брусок, пластилін, то ми могли б точно вияснити, чи у цій спробі був заступ. Мені його б показали на пластиліні і питання було б вичерпаним. Наразі все дуже спірно. Саме через нові правила багато питань було на чемпіонаті світу у чоловічій довжині. Спортсменам це не дуже сподобалось. Якби були старі правила у дії, то таких варіацій зробити було б неможливо. На пластиліні було чітко видно, чи був заступ", – сказала легкоатлетка.

" У жодному разі не повернуть ті, які були раніше"

Українська легкоатлетка не впевнена, що протести збірних дадуть хоча б якийсь результат.

Гадаю, що це варто було б спробувати. Хоча, здається, що вони теж холодно б відреагували на таку заяву. Якщо пригадати Діамантову лігу, то в останніх трьох спробах були нові правила. Бували моменти, що хтось міг перемогти із шостою останньою спробою,

– пригадала Бех-Романчук.

"Міжнародна федерація легкої атлетики не дозволила змінити правила, коли це питання порушили легкоатлети. Трішки правила таки переграли, але не дозволили нам повернути старі. Думаю, що з цією системою буде щось подібне. Вони постараються її удосконалити, але у жодному разі не повернуть ті, які були раніше", – додала українка.

Нагадаємо, що перед стрибками у довжину Бех-Романчук підійнялась на п'єдестал. Марина здобула "срібло" чемпіонату світу у потрійному стрибку.