"Двері на вихід для них відчинені": тренер Челсі висунув несподіваний ультиматум перед командою

Лондонське Челсі стартувало у новому сезоні АПЛ із домашньої нічиєї із Ліверпулем. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно жорстко звернувся до своїх футболістів, доля яких у Лондоні залежить від них самих.

Це була перша офіційна гра під керівництвом нового наставника із Аргентини. Єдиний гол у складі Челсі забив Аксель Дісасі, який врятував "аристократів" від поразки у поєдинку проти "мерсисайдців" 1:1.

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Почеттіно: Розчаровуватися може лише клуб

Напередодні Маурісіо Почеттіно звернувся до своєї команди, а зокрема до футболістів, яких не задовольняє їх становище у Челсі.

Аргентинський спеціаліст переконаний, що футболісти, яких підписує лондонський клуб, щодня повинні доводити свій професіоналізм та те, що вони заслуговують грати у такому європейському гранді.

"Якщо у футболіста восьмирічний контракт – він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні – він не буде грати. Гравцям не можна засмучуватися. Розчаровуватися може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає – це через нього, а не через нас. Їм потрібно викластися з усіх сил і демонструвати талант, який, як ми вважаємо, у них є", – додав тренер "синіх".

Маурісіо Почеттіно розпочав роботу із Челсі 1 липня 2023 року. Його контракт із "аристократами" розрахований до кінця червня 2025 року.

Почеттіно зізнався, що клуб нікого силою не буде тримати у команді, а доля футболістів у Лондоні залежатиме від них самих та їх гри на футбольному полі.

Щодо незадоволених гравців... Якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відчинені. Тренер повинен мати підтримку власників, інакше буде важко,

– наголосив Почеттіно.

Це звернення було до усіх футболістів лондонського клубу, виключенням не є й наш Михайло Мудрик, який має із Челсі угоду до 30 червня 2031 року. Фанати дуже багато очікують від українця, який у передсезонному турне у США забив свій дебютний гол за "аристократів". Тепер чекає на перший м'яч лівого вінгера збірної України вже в офіційному поєдинку.

До слова, у матчі проти Ліверпуля Мудрик вийшов на заміну лише наприкінці поєдинку та провів на полі мізерні 9 хвилин.

Вже 20 серпня Челсі зіграє у 2-му турі проти Вест Хема. Для "синіх" це буде виїзний поєдинок. Початок зустрічі о 18:30 (за Києвом).