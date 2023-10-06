Тренер Челсі розповів, чи відновився Мудрик після ушкодження в попередньому матчі

Михайло Мудрик у вересні набрав чудову форму. Він провів декілька поспіль матчів в основі Челсі та почав отримувати все більше схвальних відгуків за свою гру.

У понеділок, 2 жовтня, Михайло Мудрик забив дебютний гол у складі лондонського Челсі. Проте така подія була з гірким присмаком, він не вийшов на поле після перерви, відчувши дискомфорт у м'язах.

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Позитивні новини стосовно здоров'я Мудрика

Ушкодження молодий вінгер отримав напередодні важливих матчів збірної України проти Північної Македонії та Мальти, де підопічні Реброва зобов'язані набирати 6 очок, щоб претендувати на вихід до основної стадії Євро-2024.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився останніми новинами стосовно здоров'я Мудрика. Аргентинець розповів, що український футболіст відновився після пошкодження та вже в матчі АПЛ проти Бернлі, який відбудеться 7 жовтня, готовий вийти на поле, проте ще невідомо, чи зможе він вийти зі стартових хвилин.

Мудрик та Кайседо у заявці на матч. Пізніше я вирішу, чи готові вони вийти у стартовому складі,

– заявив Почеттіно.

Зазначимо, що останні 4 матчі у складі "синіх" українець провів у основному складі, сподіваємося, що серія прожовжиться.