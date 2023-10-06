Тренер Челсі розповів, чи відновився Мудрик після ушкодження в попередньому матчі
Джерело:Football London
Михайло Мудрик у вересні набрав чудову форму. Він провів декілька поспіль матчів в основі Челсі та почав отримувати все більше схвальних відгуків за свою гру.
У понеділок, 2 жовтня, Михайло Мудрик забив дебютний гол у складі лондонського Челсі. Проте така подія була з гірким присмаком, він не вийшов на поле після перерви, відчувши дискомфорт у м'язах.
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Позитивні новини стосовно здоров'я Мудрика
Ушкодження молодий вінгер отримав напередодні важливих матчів збірної України проти Північної Македонії та Мальти, де підопічні Реброва зобов'язані набирати 6 очок, щоб претендувати на вихід до основної стадії Євро-2024.
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився останніми новинами стосовно здоров'я Мудрика. Аргентинець розповів, що український футболіст відновився після пошкодження та вже в матчі АПЛ проти Бернлі, який відбудеться 7 жовтня, готовий вийти на поле, проте ще невідомо, чи зможе він вийти зі стартових хвилин.
Мудрик та Кайседо у заявці на матч. Пізніше я вирішу, чи готові вони вийти у стартовому складі,
– заявив Почеттіно.
Зазначимо, що останні 4 матчі у складі "синіх" українець провів у основному складі, сподіваємося, що серія прожовжиться.Довідка. Збірна України проведе свій наступний матч 14 жовтня о 16:00 проти Північної Македонії, після цього 17 жовтня суперником "синьо-жовтих" стане Мальта, гра розпочнеться о 21:45. Турнірна таблиця відбіркової групи та повний календар за посиланням.