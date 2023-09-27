Цікавий метод: зірковий коуч Челсі особисто намагається повернути Мудрику віру у себе

Гра Михайла Мудрика, як і Челсі продовжує розчаровувати прихильників лондонського клубу. Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно розповів про суперництво із українським лівим вінгером.

Михайло перейшов у Челсі у січні 2023 року, але від того часу так і виправдав очікувань англійських фанів. Тому ЗМІ та уболівальники активно сватають Мудрика в інший клуб.

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Почеттіно: Тепер ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень

Якщо фанати вже дещо зневірились, то головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно не втрачає віру в українського футболіста. Керманич самостійно намагається повернути впевненість у гру лівого вінгера збірної України.

Аргентинський спеціаліст запевнив, що ніхто не може придбати впевненість у супермаркеті. Людині потрібно крок за кроком створювати ситуації, у яких вони можуть забезпечити впевненість та віру. Так працює наш мозок.

Почеттіно розповів, як особисто під час тренувального процесу конкурує із Михайлом, аби допомогти йому знову повірити у себе. Наставник Челсі створює суперництво українцю у футбольному челенджі.

Є приклад з Мудриком. Я іноді люблю побити в поперечину з-за меж штрафного майданчика. Він сказав: "Я не хочу більше з тобою грати, бо ти завжди виграєш". Я відповів: "Так, бо у мене є віра. А на балансі віри та якості я розуміюся дуже добре, бо мені 50 років. Ти ще молодий і повинен пізнати себе". Нещодавно ми вперше зіграли внічию, бо до цього я завжди вигравав. Тепер ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень. Якщо цього немає, то важко знайти баланс між вірою та якістю,

– розповів

"Психологія гравця – це один з аспектів, над яким йде робота. Це один з прикладів, невеликий. Це може надати гравцям впевненості, коли буде треба торкнутися м'яча та забити гол", – додав тренер "синіх".

Нагадаємо, що у попередньому матчі Мудрик вийшов у старті Челсі, але не допоміг команді уникнути домашньої поразки від Астон Вілли 0:1. "Аристократи" стали жертвою для глузувань для інших.

Михайло у цьому сезоні-2023/2024 провів 5 матчів, але досі не відзначився результативними діями. Загалом від моменту переходу українець відіграв у футболці Челсі 22 поєдинки та запам'ятався двома асистами.

Відзначимо, що контракт Мудрика із Челсі спливає лише вкінці червня 2031 року.

Свій наступний матч Челсі проведе 27 вересня, коли підопічні Почеттіно у третьому колі Кубка ліги зіграє проти Брайтона Роберто Де Дзербі. Початок зустрічі о 21:45 (за Києвом).