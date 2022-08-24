З початку року українські спортсмени вибороли більше 1500 медалей, – Гутцайт

Українські спортсмени заряджені на перемоги. Попри війну, вони виступають на міжнародних турнірах, де здобувають нагороди.

Про успіхи українських спортсменів розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"З початку року більше 1500 медалей вибороли. В такий складний час всі спортсмени дуже мотивовані і налаштовані на перемоги. Їм це вдається. Я хочу подякувати спортсменам, тренерам, усій спортивній спільноті та привітати з Днем Незалежності України", – заявив Вадим Гутцайт.

Варте уваги Гутцайт пояснив, чому Україна не підписала заяву щодо усунення росії та білорусі від організацій

За його словами, зараз в Україні намагаються відновити всеукраїнські змагання з різних видів спорту. А також займатися підготовкою до Олімпіади-2024 в Парижі.

"Працюємо над тим, щоби й там лунав наш гімн, щоби наші спортсмени підіймалися на п'єдестали", – сказав міністр.

Бан для росії та білорусі

Своїми досягненнями українські спортсмени також посилюють боротьбу України на дипломатичному фронті. Вони доносять світу правдиву інформацію про злочини росії в Україні.

"Це дуже непроста робота, але ми всі її виконуємо. росіян і білорусів не повинно бути на спортивних аренах. Вони дуже хочуть пролізти, але ми працюємо і будемо працювати, щоб ми не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях", – запевнив Вадим Гутцайт.