Поб'ю Антоху двічі, – Усик готовий до реваншу з Джошуа, який може відбутись в Україні
Джерело:ютуб USYK17
Олександр Усик разом із промоутером Олександром Красюком поспілкувались з українською пресою. Голова K2 Promotions розповів про пункт у контракті щодо реваншу з Ентоні Джошуа.
Усик зрадів реваншу у контракті
Олександр Усик у гарному настрої та з чотирма чемпіонськими титулами повернувся в Україну. Українському боксеру вдалось зламати усі прогнози експертів, які віддавали перемогу британцю.
Варто прочитати Перемога над Джошуа – це успіх кожного українця, – Олександр Усик
За умовами контракту, якщо Ентоні Джошуа зазнає поразки у першому поєдинку, то у британця буде можливість провести реванш. Що і сталось. Усик за одноголосним рішенням суддів став переможцем двобою. Тепер британський боксер і його команда з усіх сил буде намагатись влаштувати другий поєдинок з непереможним українцем.
Промоутер Олександр Красюк розповів про реванш Ентоні з Олександром. За його словами, після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.
Реванш у нас був прописаний в контракті. Олександр зрадів і сказав: "Фух, клас! Поб'ю Антоху двічі",
– розповів промоутер.
Красюк: Хочемо, щоб в Україні відбувались події такого масштабуУсик після поєдинку заговорив, що готовий провести другий бій з Джошуа, але вже у своїй рідній Україні. Олександр хоче вийти на ринг у Києві на НСК "Олімпійський".
Красюк запевнив, що є нюанси, але буде зроблено усе, щоб владнати та провести такий шалений бій в Україні.
У нас є обмеження за часом, в рамках яких повинен відбутися реванш. І ті дати, лютий – березень, це дійсно так. Ми хочемо, щоб в Україні відбувались події такого масштабу. Є нюанси, але ми хочемо популяризувати спорт в Україні,
– заявив Красюк.
- Британський промоутер Едді Хірн заявив, що провести реванш Усик – Джошуа в Україні був вкрай складно. Український боксер впевнений, що промоутер помиляється, Едді ж ніколи не виходив на ринг в Україні у таку пору року.