Поб'ю Антоху двічі, – Усик готовий до реваншу з Джошуа, який може відбутись в Україні

Олександр Усик разом із промоутером Олександром Красюком поспілкувались з українською пресою. Голова K2 Promotions розповів про пункт у контракті щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

Усик зрадів реваншу у контракті

Олександр Усик у гарному настрої та з чотирма чемпіонськими титулами повернувся в Україну. Українському боксеру вдалось зламати усі прогнози експертів, які віддавали перемогу британцю.

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За умовами контракту, якщо Ентоні Джошуа зазнає поразки у першому поєдинку, то у британця буде можливість провести реванш. Що і сталось. Усик за одноголосним рішенням суддів став переможцем двобою. Тепер британський боксер і його команда з усіх сил буде намагатись влаштувати другий поєдинок з непереможним українцем.

Промоутер Олександр Красюк розповів про реванш Ентоні з Олександром. За його словами, після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.

Реванш у нас був прописаний в контракті. Олександр зрадів і сказав: "Фух, клас! Поб'ю Антоху двічі",

– розповів промоутер.

Красюк: Хочемо, щоб в Україні відбувались події такого масштабу

Усик після поєдинку заговорив, що готовий провести другий бій з Джошуа, але вже у своїй рідній Україні . Олександр хоче вийти на ринг у Києві на НСК "Олімпійський".

Красюк запевнив, що є нюанси, але буде зроблено усе, щоб владнати та провести такий шалений бій в Україні.

У нас є обмеження за часом, в рамках яких повинен відбутися реванш. І ті дати, лютий – березень, це дійсно так. Ми хочемо, щоб в Україні відбувались події такого масштабу. Є нюанси, але ми хочемо популяризувати спорт в Україні,

– заявив Красюк.