Побиття росіянина: як українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – відео
7 листопада 2021 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Юрій Захарєєв у свої 19 років вже став чемпіоном світу з боксу. У фіналі українець здолав представника Росії.
Тотальна перевага українця
Російський боксер Вадим Мусаєв у фіналі не встояв перед міцним кулаком Юрія Захарєєва. Український боксер провів 3-раундовий поєдинок у ваговій категорії до 71 кілограма.
До теми 19-річний українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, перемігши у фіналі росіянина
Українець здобув звання чемпіона світу за одноголосним рішенням суддів. 19-річний Захарєєв приніс Україні першу золоту медаль із 2017 року. Тоді нагороду найвищого ґатунку завоював Олександр Хижняк, який став срібним призером Олімпіади у Токіо.
- До цього 19-річний боксер вже здобув звання чемпіона світу та Європи серед юнаків, чемпіона Європи серед юніорів.
Відео фінального бою Юрія Захарєєва